De mythe: onderwijs staat toponderzoek in de weg

Academische prioriteiten

Volgt de mythe dat onderwijs toponderzoek in de weg zou staan. Dit is niet een tijdloze wetmatigheid, maar veeleer een afspiegeling van de huidige academische prioriteiten. Tot in de jaren '70 gaven ook toponderzoekers gewoon college - en lang niet altijd met tegenzin.



Als voorbeeld kan een groot wetenschapper als Richard Feynman dienen, die zich niet te beroerd wist om als pedagoog een generatie nieuwe studenten in te wijden in de natuurkunde. Waarom zou dit niet ook voor hedendaagse onderzoekers kunnen gelden?



Laten we de stelling omdraaien: onderwijs schept inzicht - en niet alleen bij de student, maar ook bij de docent. In een tijd van vergaande wetenschappelijke verkaveling durf ik te stellen dat het de curricula van opleidingen zijn, meer nog dan wetenschappelijke publicaties, die eenheid bieden aan een versplinterd kennislandschap. In de wandelgangen hoort men soms over hoogleraren die geen introductiecursussen kunnen of willen of durven geven, omdat ze te ver van de stof afstaan. Onderwijs dwingt de docent om debatten in bredere context te plaatsen en met studenten terug tot de kern te gaan om de academische en ethische relevantie van wetenschappelijk onderzoek te bestuderen. Me dunkt dat goed onderwijs een vruchtbare bodem voor nieuw wetenschappelijk onderzoek vormt.