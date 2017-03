De lange aanloop naar de uitslag, in acht taferelen

28 februari 2016

In het fonkelnieuwe partijkantoor van Denk in Rotterdam klimt Tunahan Kuzu op tafel. Hij draagt een variant op het Plakkaat van Verlatinghe voor waarmee hij zich als lijsttrekker wil lanceren. Het eindigt met: '...dat het Koninkrijk der Nederlanden van ons allemaal is! Wen daar maar aan!' Zo ziet zelfvertrouwen eruit. Denk vraagt me om advies. Wat is beter: opening van het partijkantoor en presentatie lijsttrekker tegelijk, of maak je daar aparte evenementen van? Een jaar later is de verhouding tussen Denk en media danig bekoeld. Op de uitslagenavond is de pers niet welkom.