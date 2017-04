De idylle van de provinciestad als toppunt van beschaving

Wat jammer dat je vaak buitenstaanders nodig hebt voor het besef dat je het zelf goed hebt. Neem de registratie van het harmonieuze stadsleven in Leiden door de Amerikaanse antropoloog Mark Neupert. Als een verlegen meisje dat wordt gecomplimenteerd, werpen we tegen dat het in werkelijkheid heus vaker regent dan Neupert denkt en dat we echt niet altijd op terrasjes zitten.



Toch is de idylle van de provinciestad zeer herkenbaar. En ze bestaat niet alleen bij de gratie van oude huizen en knusse pleinen: in Utrecht neemt ze de gestalte aan van een speciaal voor fietsers gebouwde brug over het Amsterdam-Rijnkanaal.