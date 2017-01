De harde val van Barack Obama

Rechtse kiezers koesteren een intens verlangen naar de glorieuze jaren net na de gewonnen Tweede Wereldoorlog

Een vergissing, zo erkende Obama in een eindejaarsinterview met de publieke omroep NPR. 'We hebben duidelijk gefaald als het erom gaat de mensen op het platteland of in gebieden net buiten de steden het gevoel te geven dat we elke dag voor hen op de bres staan.' De Democraten zouden meer bezoeken moeten afleggen bij de mensen thuis of in de clubhuizen van oorlogsveteranen. 'We hebben een voorkeur voor nationale en internationale kwesties.' Lokaal is er 'te veel terrein prijsgegeven' aan de Republikeinen, analyseerde Obama.



Daardoor miste links hoe krachtig en taai de conservatieve beweging is buiten de progressieve kusten. Zij kwam op in de jaren zestig en zeventig. In de herinnering een linkse tijd met de strijd voor vrouwenemancipatie, abortusvrijheid, homorechten en stopzetting van de Vietnamoorlog. Dat een rechtse tegenreactie ontstond, viel minder op. Maar volgens de progressieve historicus Rick Perlstein is van alle jarenzestig-oproeren de rechtse revolte het duurzaamst gebleken.



De beweging staat voor vaderlandsliefde, het traditionele gezin, God en guns. Zij is tegen abortus en homohuwelijk, ontketende de cultuuroorlogen met links, bracht Reagan aan de macht en bleef na zijn presidentschap bestaan.