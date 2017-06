De goede leraar geeft eerst en vooral oprecht om zijn leerlingen

Nooit meer snurken

Als je samen woont hoor je niet apart te slapen. In Sir Edmund kwam ik deze gangbare opvatting weer tegen in een artikel dat gaat over het vaak ernstige slaapgebrek dat door snurken veroorzaakt wordt. Snurken blijkt een taboe want mensen zoeken pas laat hulp. Apart gaan slapen lost het probleem op, meldt een longarts. Toch zoeken mensen het liever in dure gadgets of zelfs een operatie.



Apart slapen, daarvoor ben je toch niet bij elkaar gaan wonen, hoor je vaak. Wat is er mis met apart slapen? Mijn man en ik slapen al vele jaren heel tevreden in aangrenzende kamers. Zo komen we altijd aan onze rust toe. Als je allebei licht slaapt is dat geen overbodige luxe. Niemand heeft iets aan vermoeide chagrijnige mensen. En voor je liefdesleven heeft het geen negatieve gevolgen, mocht iemand zich dat afvragen. Integendeel: stukken minder kans op de opmerking: sorry, ik ben te moe.



Sandra de Haan, Heeze