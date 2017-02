De gezonde relativering van carnaval

In de van emotie trillende Kuip was elke vorm van relativering verdwenen. Voetbal, de zege van Feyenoord op PSV, was even het allerbelangrijkste op de wereld. Welk een catharsis na de 2-1 in de topper. In het heetst van de sportstrijd mag dat best even, zo'n eruptie. Toch zou je de sport meer relativeringsvermogen toewensen, en niet alleen de sport trouwens.



Het leven kan een scheutje carnaval gebruiken zo nu en dan. Kijk eens in de spiegel, in het geruststellende besef dat de spot mild zal zijn, want carnaval is aardig voor mensen. Na het verkleden is de lelijkheid weggepoetst of juist vet aangezet, omdat het een paar dagen lang allemaal niet uitmaakt.