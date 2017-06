De eisen voor Qatar doen verontrustend veel denken aan 1914

De lijst met dertien eisen die Saoedi-Arabië naar het kleine vorstendom Qatar heeft gestuurd, doet verontrustend veel denken aan een ander ultimatum: dat van Oostenrijk-Hongarije aan het kleine vorstendom Servië in juli 1914. De overeenkomsten zijn frappant. De belangrijkste eis van Riyad, het sluiten van Al Jazeera, is welhaast een kopie van no. 1 van de Weense eisenlijst: 'Een verbod op alle publicaties die aanzetten tot haat voor de Oostenrijks-Hongaarse monarchie.' In beide gevallen wil de eisende partij de invloed van een machtige rivaal (toen Rusland, nu Iran) terugdringen. Zelfs is opnieuw sprake van een prominente rol voor een kroonprins, zij het dat hij in 1914 werd vermoord en in 2017 gepromoveerd. Het ultimatum van juli 1914 veroorzaakte een kettingreactie die leidde tot een wereldoorlog. Laat Nederland ook dit keer neutraal blijven.