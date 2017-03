De echte test voor Schulz komt bij de verkiezingen later deze lente

Volgens Rutte vinden de finales tegen het rechts-extremisme in september in Duitsland plaats. Ik vermoed dat Martin Sommer gelijk heeft en dat die finale dit voorjaar in Frankrijk plaatsvindt, maar dit terzijde.



De verkiezingen in Saarland van zondag waren hoe dan ook een voorproefje. Er werd daarna meewarig over Martin Schulz, de leider van de SPD, geschreven; het Schulz-effect zou tegenvallen. Goed, de SPD kon in Saarland niet regeren met Die Linke, maar de echte test voor Schulz komt bij de verkiezingen in Noordrijn-Westfalen, later deze lente.



Sinds Schulz is aangetreden is de AfD in de peilingen aan het dalen.