De dodelijke Turkse spiraal

Turkije staat nu volledig onder de politieke controle van één individu en is niet in staat om de meerdere crises waarvoor het staat aan te pakken. Zelfs in het beste scenario zal Turkije sterk verzwakt raken en niet langer in staat zijn de regionale leiderschapsrol te spelen die het bijna een eeuw vervulde. In het ergste geval stort de Turkse economie in en komen er grote aantallen Syriërs en andere vluchtelingen naar Turkije, en gaan Turken zelf naar West-Europa.



Niet iedereen lijdt onder de Turkse tegenslag. De Russische president Poetin is waarschijnlijk meer dan blij met de veranderingen die Turkije ondergaat. In Poetins wereldbeeld zijn de gevaarlijkste landen succesvolle democratieën die zijn verbonden met het Westen. En dat was precies wat Turkije was: een democratisch en redelijk welvarend land, jarenlang lid van de NAVO, dat in snel tempo de banden met het Westen wilde verdiepen.