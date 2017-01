Dirk-Jan van Baar: De wereld is nu veel gevaarlijker dan 25 jaar geleden

Geen koekje van eigen deeg

In 1991 was George H.W. Bush al beducht voor het opbreken van de Sovjet-Unie, een Joegoslavië met kernwapens Triomfalistisch was Bush geenszins, het hele opschuiven van het Westen naar het Oosten was een exercitie in geleidelijkheid

Wat agitprop betreft zijn de Poetin-apologeten klassiek bezig. Zo horen we steeds dat het Westen triomfalistisch op de ondergang van de Sovjet-Unie heeft gereageerd. Ogenschijnlijk waar, omdat NAVO en EU in oostelijke richting zijn opgeschoven en Rusland onder Boris Jeltsin - die in 1996 met steun van de regering-Clinton na een frauduleuze verkiezingscampagne werd herkozen - een wreed kapitalistisch experiment onderging. Zo gezien krijgt het Westen nu van Poetin een koekje van eigen deeg. Maar zo onschuldig is dat koekje niet. Het is leugenachtig en revanchistisch. Een terugblik op 1991 laat dat zien.



Dat jaar begon met een daverende Amerikaanse militaire overwinning, waarbij de troepen van Saddam Hoessein uit Koeweit werden verdreven. De westerse euforie duurde maar kort. Gehoopt was op een lesje voor alle schurken in de wereld, maar drie maanden later begonnen de krijgsheren op de Balkan met hun oorlogjes, waarbij Slobodan Milosevic, een Servische nationalist die steeds de vermoorde onschuld speelde, de EU met al haar humanitaire ambities in haar hemd zetten. Wat Poetin nu in Oekraïne doet, lijkt erg op wat Milosevic toen deed, en de Balkan was van begin af een waarschuwing voor wat er fout kon gaan als nationale stokebranden vrij spel kregen.



In 1991 was George H.W. Bush al beducht voor het opbreken van de Sovjet-Unie, een Joegoslavië met kernwapens. De Amerikaanse president was begaan met Michail Gorbatsjov, de Sovjetleider met wie hij het liefst bleef samenwerken. Bush had in 1989 bewust afgezien van een bezoek aan de gevallen Berlijnse Muur, zoals hij na de gewonnen Golfoorlog ook niet naar Bagdad doorstootte. Triomfalistisch was Bush geenszins, zoals het hele opschuiven van het Westen naar het Oosten een exercitie in geleidelijkheid was. Alleen de Duitse eenwording is met Amerikaanse rugdekking door Helmut Kohl doorgedrukt. Gorbatsjov stemde daarin toe, hoewel hij had gezegd dat er dan meteen een militair op zijn stoel zou plaatsnemen. In augustus 1991 kwam het tot de gevreesde coup, die tot ieders opluchting op een farce uitliep en Jeltsin tot sterke man in Moskou maakte.