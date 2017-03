De Bumagrap is droog als woestijnzand

Zo doet Buma het niet. Bij Buma wellen de grappen spontaan op. Hij kan ze niet eens tegenhouden, ze zijn sterker dan hemzelf. Wordt hij in het RTL-debat uitgekozen om als eerste de bel uit te proberen, dan kijkt hij triomfantelijk rond, drukt op de knop en zegt: 'Dit klinkt helemaal niet als een bel.' Op de vraag of het knoppenpaneeltje van RTL hem duidelijk is: 'Rood is de rest moet z'n mond houden. Groen is ik mag praten. En geel, dan gaat er een luikje open waar de anderen in vallen.' Aan het eind van een interview met Paul Witteman in Buitenhof over het verbieden van softdrugs: 'We zijn het niet eens geworden volgens mij.' Als vlogger Ivo Positivo hem in Gouda overvalt met de vraag waarom 'kanker' zo veel als scheldwoord wordt gebruikt, zegt Buma: 'Goeie vraag voor een Ivo Positivo.'



Buma is pathologisch in zijn humor. Waarbij het vaak de vraag is of het ook echt om grappen gaat. Geen lijsttrekker die zo slecht wordt begrepen. Dat beseft hij. In zijn boek Tegen het cynisme vertelt hij dat hij de redacteur van een tv-programma eens vertelde dat God twee planeten voorbij Pluto woont. Die keek hem verbijsterd aan en vroeg: Echt?