De Betrouwbare Mannetjes: 'De PVV'er, overal bang voor behalve voor fear itself'

artikel'Let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself.' We zullen maar meteen open kaart spelen: we hebben het niet gezien. Tenminste, inmiddels waarschijnlijk wel, maar toen we dit schreven nog niet. U weet natuurlijk wel hoe het gegaan is, omdat het voor u nu gisteren was, terwijl het voor ons vanmiddag zal zijn. Gisteren althans. En dus beginnen we maar met die knaller uit de inaugurele rede van Franklin D. Roosevelt tijdens het Eerste Interbellum. Altijd goed.