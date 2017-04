De bedreigingszaak van Sylvana Simons verdient navolging

Het voorbeeld van Simons verdient navolging. De enige manier om de hatelijkheden in de digitale wereld binnen de perken te houden, is om ze naar de echte wereld te halen en daders en slachtoffers met elkaar te confronteren.



Het draagt hopelijk bij tot enige beschaving, zodat we ook in onze digitale omgang leren tot tien te tellen en ons in de ander te verplaatsen in plaats van hem continu de maat te nemen en direct in scheldpartijen en doodsbedreigingen te vervallen.