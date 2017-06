De Amerikaanse fastfoodimperialisten bezetten het hele land

Het leukste en meest heroïsche verhaal in de Volkskrant van afgelopen zaterdag was dat van Bas Kist en Gidi Pols, over de kleine snackbar Wendy's in de Koningstraat in Goes, Zeeland. Al zeventien jaar weert Wendy's zich kranig tegen de expansiedrift van de Amerikaanse hamburgerreus Wendy's. Die wil naar Nederland komen, maar dat kan niet omdat de naam Wendy's hier eigendom is van Wendy's in Goes.