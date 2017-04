Dans is net als andere kunstvormen abstract

Amsterdam

Ik woon in Amsterdam-Centrum. Maandag was ik in een winkel in hippe regenkleding in de negen straatjes, die gebukt gaan onder massaal toerisme. Een jonge vrouw vroeg me in het Engels of ze me de collectie kon laten zien. Toen ik zei dat ik Nederlands sprak, wilde ze me niet verder helpen. Ik ben maar weggegaan. Ik ben inmiddels gewend aan drukte en onfatsoen in de binnenstad, maar dit was nieuw voor mij.



Hoe gaat dit verder?



Moeten we deze zomer, wanneer nog veel meer toeristen komen, zo veel mogelijk thuis blijven? Ik hou mijn hart vast!



Joke Dijkstra, Amsterdam