Commentaar: Wetend dat hij onmisbaar is, speelt Pechtold zijn machtspositie uit

Daarmee benut Pechtold de macht die hij heeft: hij weet dat hij voor vrijwel elke denkbare coalitie onmisbaar is. Of het nu centrum-rechts wordt of centrum-links: de 19 zetels van D66 zijn het cement. Zonder hulp van Pechtold is het voor VVD-leider Rutte lastig om premier te blijven.



Pechtold toonde zich zeer teleurgesteld toen VVD en CDA vorige week afscheid namen van GroenLinks. De voormannen Rutte en Buma hadden al steeds een voorkeur voor samenwerking met de ChristenUnie. Nu laat Pechtold op niet mis te verstane wijze weten dat zij hem niet zijn wil kunnen opleggen: hij wil niet de enige progressieve partij zijn in de coalitie, de vierde onderhandelingspartner aan tafel zal een partij moeten zijn waar Rutte, Buma en Pechtold alledrie mee kunnen leven.



Zo loopt deze formatie uit op een grimmig potje touwtrekken tussen Rutte en Buma enerzijds en Pechtold aan de andere kant. Een nieuwe informateur zal nu waarschijnlijk alle opties opnieuw willen onderzoeken. Was de breuk met GroenLinks echt zo definitief als Rutte en Buma vorige week suggereerden? Of komt Klaver toch terug aan tafel, nu het belangrijkste alternatief is afgevallen?