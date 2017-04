Commentaar: Turkse Nederlanders in nee-kamp verdienen onze solidariteit

Helaas is in de Turkse gemeenschap de tolerantie voor de Turkse Nederlanders die tot het nee-kamp behoren ver te zoeken

De verdeeldheid die er altijd binnen de Turkse gemeenschap in Nederland is geweest, werd door het ja-kamp op de spits gedreven. Dat is uiterst onwenselijk en betreurenswaardig, maar de Nederlandse autoriteiten kunnen moeilijk anders dan zich terughoudend opstellen - tenzij er sprake is van strafbare feiten.



Er is nog nauwelijks iets bekend over het stemgedrag van de Turkse Nederlanders. Vaststaat dat Erdogan en zijn AK-partij nog altijd populair zijn onder veel Turkse Nederlanders. Dat is moeilijk te verteren voor veel Nederlanders, die niets anders kennen dan de liberale, pluriforme democratie waarin ze zijn opgegroeid. Maar tolerantie vereist nu eenmaal het dulden van opvattingen die je zelf als verwerpelijk van de hand wijst.



Helaas is in de Turkse gemeenschap de tolerantie voor de Turkse Nederlanders die tot het nee-kamp behoren ver te zoeken. Zij verdienen dan ook onze steun en solidariteit, en zelfs onze bewondering als zij de moed hebben openlijk voor hun weerzin tegen het Erdoganregime uit te komen.