Commentaar: Trump geeft in Syrië grenzen van het wereldgeweten aan

Was het impulsief of weldoordacht? Roekeloos of resoluut? Een radicale beleidswijziging of een rationele aanpassing aan nieuwe feiten? President Trumps impulsieve, wispelturige karakter is bij al zijn publieke optredens te aanschouwen en is een belangrijke factor in de toegenomen onvoorspelbaarheid van Amerikaans beleid - over om het even welk onderwerp.



De raketaanval op Syrië is inderdaad een breuk met Trumps vaak beleden prioriteiten - zoals een goede band met Rusland en nadruk op de strijd tegen terrorisme. Politiek is het ook een stap in het ongewisse die veel diplomatieke behendigheid zal vergen - onder meer in Moskou, waar minister Tillerson dinsdag arriveert.