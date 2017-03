Commentaar: Tichelaar was onder geen beding meer te handhaven als boegbeeld

Toch was dit weekend al duidelijk dat Tichelaar zich onmogelijk had gemaakt. Na de berichtgeving in het Dagblad van het Noorden en de Volkskrant bleef de commissaris volharden in zijn ontkenning van het schenden van de integriteitsregels. Met die leugen diskwalificeerde Tichelaar zich definitief. Vanaf dat moment was duidelijk dat hij onder geen beding meer te handhaven was als boegbeeld van Drenthe. Pas dinsdag gaf hij toe dat hij het bedrijf van zijn schoonzus wel degelijk had voorgedragen. Het was too little too late.



Uiteindelijk heeft de realiteitszin van de rasbestuurder Tichelaar het gewonnen van zijn ambitie en ijdelheid. Zoals hij zelf zei, was er 'volstrekt onvoldoende vertrouwen' om zijn werk te kunnen voortzetten. Daar kwam nog bij dat de affaire-Tichelaar de toch al in zwaar weer verkerende Partij van de Arbeid wel zeer ongelegen kwam. Lijsttrekker Asscher liet gisteren dan ook met zucht van verlichting weten het opstappen van het Drente PvdA-kopstuk 'verstandig' te vinden.