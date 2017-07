Commentaar: slavernijverleden verdient aandacht, maar nationale feestdag is niet de manier

Hun behoefte aan zo'n blijk van erkenning is heel begrijpelijk. De vraag is echter of een herdenkingsdag het nagestreefde doel zou dienen. De Nationale Dodenherdenking is niet in het leven geroepen om de Nederlanders te herinneren aan een episode die ze anders zouden vergeten, ze geeft juist uitdrukking aan de breed gedeelde behoefte om te herdenken. Met betrekking tot het slavernijverleden is die behoefte minder algemeen. Dat mag moeilijk verteerbaar zijn voor degenen die jaarlijks Keti Koti - het feest van de verbroken ketenen - vieren, je verandert daar niets aan met de invoering van een nationale herdenking die niet nationaal wordt beleefd.



Gelukkig wordt het slavernijverleden niet meer genegeerd. Nu is het zaak om het nog meer zichtbaar te maken voor nog meer Nederlanders. In het onderwijs, met de tentoonstelling in het Rijksmuseum of met de vestiging van een Slavernijmuseum. Het Tropenmuseum in Amsterdam zou daarvoor een passende locatie kunnen zijn.