Commentaar: Oranje moet een voorbeeld nemen aan Feyenoord

Als het Nederlands elftal vanavond tegen Italië speelt, zit de minst ervaren bondscoach ooit op de bank. Fred Grim, die nooit een interland speelde en als hoofdtrainer alleen Almere City FC leidde, is zo ongewild symbool van de crisis in het Nederlands voetbal.



Het ontslag van Danny Blind kwam toch nog als een verrassing. De bondscoach had moeilijke tijden gekend, maar sinds een jaar leek hij de weg omhoog te hebben gevonden. Tegen Zweden, Frankrijk en Wit-Rusland werd goed gevoetbald en Oranje had nog alle kansen zich te plaatsen voor het WK van 2018 in Rusland. Tegen Bulgarije volgde echter de totale deconfiture. Het was geen gewone nederlaag, nee, het spel van Oranje straalde totale onmacht uit. De spelers leken vergeten dat de bal in het doel van de tegenstander moet en bleven hem eindeloos rondspelen. Blind tekende zijn doodvonnis door een piepjonge verdediger in het hart van de defensie te posteren, die vervolgens twee keer opzichtig in de fout ging.