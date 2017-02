Commentaar: manifest 'Waardig ouder worden' is welkome bijdrage aan debat levenseinde

Dat neemt niet weg dat de voorstellen die het zilveren pact doet om tot herwaardering van ouderdom te komen, navolging verdienen. Mantelzorgers moeten niet worden gestraft met kortingen, maar juist een ruimere verlofregeling krijgen. Jongeren moeten door middel van een maatschappelijke stage gestimuleerd worden om vrijwilligerswerk in de ouderenzorg te doen. Er moet geïnvesteerd worden in palliatieve zorg in het kader van advance care planning.



Origineel is dat het zilveren pact - in plaats van stervensbegeleiders (die het kabinet wil opleiden) - wil investeren in 'levensbegeleiders'. Dat zijn 'mensen die levensvragen kunnen beantwoorden'. In plaats van deze geestelijke thuiszorg, zou het misschien beter zijn de huishoudelijke thuiszorg voor ouderen weer in ere te herstellen.