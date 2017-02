Commentaar: Koopjesjager mag zich best achter de oren krabben

Nergens zijn cao-lonen zo weinig gestegen als in kledingwinkels

En het werkt besmettelijk. Ketens die door de prijsvechters in hun voortbestaan worden bedreigd, komen ook onder druk te staan de arbeidsomstandigheden te verslechteren. Nergens zijn de cao-lonen sinds 2008 zo weinig gestegen als in de kledingwinkels.



Het is in de eerste plaats aan de vakbonden om daar iets tegen te doen. FNV verdient lof met de website waar medewerkers van Primark anoniem hun grieven kunnen uiten. Het in de openbaarheid brengen van misstanden is vaak een effectiever middel dan traditionele actiemiddelen zoals de staking. Maar de vakbond kan het niet alleen. Ook de koopjesjager mag zich best achter de oren krabben, zeker de koopjesjager die zich wat meer kan permitteren.