Commentaar: permanente online beschikbaarheid bedreigt gezondheid werknemer

Sommige bedrijven en instellingen gaan heel ver in het eisen van constante beschikbaarheid van hun werknemers. Wie niet binnen vijf minuten reageert op een mail of bericht, om het even of het 's nachts of zondag is, wordt in sommige branches gezien als een luie collega die de kantjes ervan afloopt. Het levert een totalitaire bedrijfscultuur op die loyaliteit verwart met het plegen van roofbouw op de werknemers.



Uiteindelijk is het dwangmatig mailen niet alleen slecht voor het welzijn van de werknemers, maar ook voor de productiviteit van het bedrijf. Bij Volkswagen vonden ze het emailen zo uit de hand gelopen, dat werknemers tussen 18.15 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends op hun mobieltje van zaak geen mails meer doorgestuurd krijgen.

Vooral de dwang en de overdaad aan digitale communicatie zijn schadelijk