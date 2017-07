Column: Hoog Catharijne, van lelijke secretaresse naar Brigitte Bardot

Hoog Catherijne was het vertoon van de ultieme vorm van smakeloosheid

Ik ging ook naar het nog niet afgebroken deel van Hoog Catharijne. De ramen van de winkels daar zijn volgeplakt met reclame voor de uitverkoop; in afwachting van de moker is een laatste ruil nog steeds gewenst daar. Hoog Catharijne is dus definitief in de ban gedaan. Vanwege zijn lelijkheid, zoals dat ook tot de jaren zeventig van de vorige eeuw in sommige Amerikaanse staten het geval was. Van de wet mocht de al te afzichtelijke medemens er in de piekuren niet de drukke winkelstraten op.



In tegenstelling tot die lelijkste Amerikanen van toen is Hoog Catharijne best wel een tijd getolereerd. Maar van harte ging dat niet. Hij is gedenigreerd. Men heeft kwaad gesproken over het bouwwerk. Burger en bestuurder hebben zich gestoord aan zijn dominante aanwezigheid in hartje Utrecht. Hij was het vertoon van de ultieme vorm van smakeloosheid, het was er rommelig en onoverzichtelijk. De plafonds waren te laag, de winkels te klein, de muren te vergeeld en het publiek dat er op afkwam niet representatief genoeg.



