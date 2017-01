Campagne raakt in de greep van vaderlandsliefde

Populisten zijn een recept voor nieuwe teleurstellingen, legde Asscher ons uit. Wie het niet met hen eens is, is ongewenst. Het was de avond na de advertentie met de halve Rutte. Asscher had grappen paraat: 'Als het u hier niet bevalt - u weet hoe wij er over denken in de regering.'



Climax moest Asschers recept tegen populisme worden. Maar voor het zo ver was, liet hij zien wat - helaas voor de PvdA - niet werkt.