Lichte verbijstering in de ogen van CDA-leider Sybrand Buma tijdens het RTL-debat. Op alle verwijten was hij voorbereid: zijn starheid over wiet, zijn oppositie tegen Rutte II, zijn houding rond het referendum. Maar toen Jesse Klaver (GroenLinks) hem voor de voeten wierp dat het CDA tegen gelijke behandeling van vrouwen had gestemd, was hij daar toch door overvallen. Heel vreemd is dat niet: die stemming was in 1956!



Deze historische strategie noopt de andere lijsttrekkers tot herbezinning. Wat kunnen zij verwachten? Schaamt Rutte zich niet dat hij tot 1917 de vrijheid van onderwijs blokkeerde? Wordt het niet tijd dat Asscher zich verontschuldigt voor de steun aan de politionele acties (1947-1949)? Moet Buma eindelijk sorry zeggen voor de Lintjesaffaire (1909)? Campagne met Klaver: opdat wij niet vergeten.