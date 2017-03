Campagne is inhoudelijk sterker dan ooit

In de peilingen zien we minimale verschuivingen en daardoor draait het minder om de personen

De afgelopen verkiezingen zijn wij gewend geraakt aan een vast patroon. Er ontstaat een tweestrijd waardoor twee partijen opeens sterk groeien in de peilingen. Dit ten koste van een paar andere partijen die door de tweestrijd worden leeggezogen en plotseling instorten in de peilingen. En veel verhalen over de succesvolle en falende lijsttrekkers.



Zo niet deze keer. In de peilingen zien we minimale verschuivingen en daardoor draait het minder om de personen. Hierdoor zit er geen duidelijke en makkelijke verhaallijn in deze campagne en kennelijk frustreert dat want we horen een steeds sterker wordend geklaag over de kwaliteit van de campagne: 'het gaat niet over de inhoud, wanneer gebeurt er eens wat'. Alsof het een voetbalwedstrijd is zonder spectaculaire momenten waarin het diep in de tweede helft nog steeds 0 - 0 is. We willen spektakel en doelpunten zien! Maar gebrek aan doelpunten wil nog niet zeggen dat er niet goed gevoetbald wordt. Integendeel.



Een mooie illustratie is het Carrédebat van afgelopen zondag. Het debat was qua opzet een exacte kopie van de eerdere edities in 2010 en 2012. Toen werd het format bejubeld om zijn duidelijkheid, eerlijkheid en inhoudelijkheid. Het Carrédebat werd zelfs genomineerd voor de Beeld & Geluid Award als beste informatieve programma van het jaar.

Maar afgelopen week waren de media heel kritisch. Het debat was niet inhoudelijk genoeg. In mijn beleving was het meer frustratie dat er in tegenstelling tot 2010 'U kijkt zo lief' en 2012 'Geen geld meer naar de Grieken' geen moment in zat dat alle aandacht opeiste en het verhaal van de campagne beïnvloedde. Want ook deze week bleven de peilingen opvallend stabiel.