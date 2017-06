Burn-out wordt de literaire goudmijn van deze eeuw

Het luiste boek uit de 19de eeuw is ongetwijfeld Oblomow van Iwan Gontsjarow, dat in 1858 verscheen. Het luiste boek uit de 20ste eeuw is ongetwijfeld De Toverberg van Thomas Mann, dat in 1924 verscheen. Beide boeken zijn, hoewel behoorlijk dik, lui in die zin dat de hoofdpersonen niets uitvoeren of moeten bijkomen van inspanningen waarvan niet duidelijk is of zij werkelijk zijn geleverd. Zowel Ilja Iljitsj Oblomow als Hans Castorp verkeert in een permanente staat van burn-out.