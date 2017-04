Buma voert keihard oppositie bij formatie

Voordat we ergens onze handtekening onder zetten, maken we ons eerst heel boos

Ook over de bespreking van het leenstelsel is de CDA-leider duidelijk: 'Daar zijn wij fel tegen. Wij van het CDA vinden dat elke student recht moet hebben op een basisbeurs. Het is echt onbegrijpelijk dat de andere partijen ons niet tegemoet willen komen. We bevinden ons in een morele crisis en nu blijven VVD, D66 en GroenLinks voor het behoud van de huidige regeling. Laat ik er dan ook glashelder over zijn: we gaan hiermee akkoord.



'De Nederlandse burger verwacht van politici dat ze met een kritische blik naar elk voorstel kijken', legt Buma uit. 'Voordat we ergens onze handtekening onder zetten, maken we ons eerst heel boos. Daar staan we voor bij het CDA. Nederland verdient een partij die woord en daad kan scheiden.'