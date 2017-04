Buiten de sportschool geldt: verlos ons van sterke mannen

Op 16 april moeten de Turken beslissen over 18 amendementen op hun grondwet. Belangrijkste doel van die amendementen is om Erdogans macht uit te breiden en de parlementaire democratie, die nooit sterk was in Turkije, te verzwakken.



In de Neue Zürcher Zeitung beschreef Inga Rogg hoe populair Erdogan in Rize is, een stad in het oosten van Turkije waar hij zijn jeugd doorbracht. 'Verlangen naar de sterke man', luidt de kop.



Dat verlangen is niet typisch Turks. Tien jaar geleden hoorde ik in Irak dat 'een volk een sterke man nodig heeft, anders valt het uit elkaar'.