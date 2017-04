Brussel moet zich niet met het vaderschapsverlof bemoeien

Het draagvlak voor de EU staat in veel lidstaten niet onder druk omdat er te weinig Europees beleid is, maar juist te veel

In de landen waar uitgebreider vaderverlof allang bestaat, is sprake van een positieve opbrengst. Mannen die er gebruik van maakten, nemen ook in de jaren daarna meer gezinstaken op zich. Vrouwen gaan intussen langer werken en meer verdienen. Zodoende krijgen vrouwen meer kansen en vrijheid en worden ze zelfredzamer, terwijl mannen de kans krijgen om intensiever met hun gezin bezig te zijn. Zolang de overheid voorziet in een collectieve regeling - opdat werkgevers niet op kosten worden gejaagd - is het dan ook ook moeilijk om tegen het aanbieden van langer verlof te zijn.



Het is dus niet zo gek dat de Europese Commissie het mooi zou vinden als tenminste tien dagen vaderschapsverlof in de hele EU geregeld wordt. Maar de commissie had zich toch nog twee keer moeten bedenken voordat ze er een Europees beleidsplan van maakte. Het draagvlak voor de EU staat in veel lidstaten niet onder druk omdat er te weinig Europees beleid is, maar juist te veel.