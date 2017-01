Brexiterende Britten zijn klaar voor titanenstrijd

In nog geen 140 tekens vraagt de regering-May het parlement toestemming om artikel-50 in werking te laten treden. De tweetwet heeft al voor een schisma gezorgd binnen de Labour-partij, maar de Tories weten de fractiediscipline vooralsnog te handhaven. Het geheim van deze eenheid is zichtbaar in de kamer van de Conservatieve fractiemanager Gavin Williamson. Op diens bureau bevindt zich ter afschrikking - en in strijd met de Arbo-wetgeving - een levensechte tarantula. De naam van dit opmerkelijke Lagerhuisdier is Cronus, vernoemd naar de even kleurrijke als bloeddorstige Titanenleider uit de Griekse mythologie. De boodschap moge duidelijk zijn: de brexiterende Britten zijn klaar voor een titanenstrijd.