Brief van de dag: Bos is zoveel meer dan dennebomen

Mooi zoals Caspar Janssen opkomt voor het herstel van bijzondere duinnatuur bij Schoorl (O&D, 27 december). Wel lijkt mij dat beheerder Staatsbosbeheer nog meer rekening had moeten houden en nog moet houden met het gegeven dat voor veel mensen niet landschappelijke verscheidenheid en biodiversiteit, maar vooral bos en het bestaande en vertrouwde als summum van natuur en schoonheid geldt.



Dit betekent kalm blijven, de tijd nemen en nagaan of je niet op een nog breder front in woord, beeld en praktijk propaganda kunt maken voor de adembenemend mooie en waardevolle orchideeën, duizendguldenkruid, parnassia, met bijbehorende vlinders en vogels.



Te denken valt aan klankbordgroepen, lezingen, excursies ter plaatse en naar voorbeeldgebieden. Niet in de verdediging, maar opgewekt, monter en zonder verwijten in de aanval voor de goede zaak. Jammer trouwens dat er in Opinie & Debat zo weinig plaats is voor foto's. Nu weet van de lezers van Caspars en dit stukje vermoedelijk het overgrote deel nog steeds niet hoe fraai duizendguldenkruid eruitziet. Mede dankzij het welbekende kerstlied is hier de dennenboom sterk in het voordeel.



Koos Dansen, Arnhem