Herzberg liet via haar uitgever en kleindochter weten dat ze het werk van Abel Herzberg vrijwel ongelezen had gelaten, omdat ze anders boos zou worden op de nazi's.



Ik dacht aan mijn ouders. Ze waren nooit boos op de nazi's, ze waren boos op elkaar en op hun kinderen. Boos zijn op de nazi's is misschien ook absurd.



Een keer vertelde mijn vader over een gezin waar hij, zogenaamd als gedeserteerde Duitse soldaat, was ondergedoken. Toen ze na de oorlog hoorden dat hij Joods was, zeiden ze: 'Hadden we dat geweten hadden we je nooit binnengelaten.'



Ook dit vertelde hij zonder boosheid, eerder als een grap.