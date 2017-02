Boer, werk samen met de natuur

Veerkrachtige systemen kunnen de negatieve effecten van klimaatverandering opvangen

Wat kunnen we doen om dit sociaal-economische en ecologische leed uit de weg te helpen? Aangezien zachte heelmeesters stinkende wonden maken, is een radicale transitie onvermijdelijk. We zien twee uitgangspunten. Ten eerste is een eerlijke beloning van de boeren noodzakelijk. Alleen wanneer zij hun pro-ducten met een marge kunnen verkopen, komt er brood op de plank en is leven op het platteland mogelijk. Bovendien stimuleert het de innovatie en slagkracht van de landbouwsector.



Belangrijker nog is dat biodiversiteit weer een volwaardig onderdeel wordt van de agrarische bedrijfsvoering. Boeren doen er goed aan diversiteit te benutten in plaats van ze met externe middelen uit te schakelen. Landschapselementen zoals hagen en sloten zijn, mits goed beheerd, van grote waarde. Er is overweldigend wetenschappelijk bewijs dat diversi teit in planten en dieren zorgt voor robuuste en veerkrachtige natuurlijke systemen en een gezondere bodem. Veerkrachtige systemen kunnen plagen dempen en de negatieve effecten van klimaatverandering opvangen.



Deze basisprincipes komen samen in wat we het adaptatiemodel noemen, waarbij de draagkracht van de bodem en biodiversiteit de productie bepaalt en de risico's reduceert. Op die manier wordt de veerkracht van de natuur in optima forma benut voor de landbouwproductie. Samenwerken met de natuur is dan het motto. Akkerbouwer Peter Harry Mulder, eerder in deze krant geïnterviewd (V, 22 november), is een van de tientallen voorbeelden van deze manier van landbouw bedrijven.