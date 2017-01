Bloei kan niet zonder verval

Obama heeft de status quo niet gewijzigd, maar wie naar hem luisterde in 2008 weet dat hij dat niet beloofd heeft.



We zullen de komende jaren vaak naar Obama verlangen. Stiekem hoop ik dat hij nog eens burgemeester van New York wil worden.



Een vriend van me in die stad merkte op dat de haat die hij opriep ook racistisch was. Zeker, de racistische traditie in Amerika is helaas nog springlevend.