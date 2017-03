Bij het einde van de geschiedenis past een bloedstollend saaie politiek

Het is de vreemdste campagne ooit, schreef Tom-Jan Meeus afgelopen zaterdag in NRC Handelsblad. 'De peilingen bewegen al weken amper.' 'Bloedstollend saai', zo kopte de website van deze krant afgelopen weekend. Volgens Frank Hendrickx is er een zeker defaitisme over de politieke toekomst want een brede coalitie van vier of vijf partijen is 'bijna een voldongen feit'. Een 'potentieel drama', aldus Meeus, want in een land van politieke lilliputters zou geen partij bereid zijn het grootste deel van haar programma in te leveren om een coalitie mogelijk te maken.



De campagne die als een beekje voortkabbelt zou volgens de commentatoren in schril contrast staan met de wildkolkende rivier aan keuzes die de partijen kiezers deze keer bieden.