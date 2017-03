Bij de verkiezingen blijft stem van slechtzienden onzichtbaar

Al in 2012 schreef ik een bijdrage in deze krant met een dringend appèl op de politiek om zelfstandig stemmen mogelijk te maken voor blinden en slechtzienden. De invoering van het stemmen met het rode potlood is een ramp voor mensen met een visuele beperking. Dit zeg ik uit eigen ervaring. Ik ben zeer slechtziend en ik heb het zelf ervaren hoe ontzettend lastig het is om te stemmen met het rode potlood. Het is niet alleen lastig, maar ook vernederend.



In diverse Europese landen, zoals Spanje, Zweden en Duitsland kunnen blinden en slechtzienden probleemloos zelfstandig hun stem uitbrengen. De formule is dus al uitgevonden. En het systeem in die landen is zo ingericht dat stemfraude is uitgesloten. Het is onbegrijpelijk dat dit in Nederland nog steeds niet kan, en dat terwijl het gaat om de uitoefening van een fundamenteel recht als het kiesrecht.