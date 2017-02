Biblebelt is tegelijk realistisch en gelukkig

artikelIk weet niet hoe het u is vergaan na de CPB-doorrekening van de verkiezingsprogramma's, maar ik voel me aardig genept. Het kan niet op, roept u maar. Twee miljard voor de zorg, drie voor defensie. Ik heb dik vijf jaar in de veronderstelling geleefd dat er drastisch gesneden moest worden in de rijksfinanciën. Blijkt allemaal niet nodig. VVD en PvdA gaan precies evenveel extra uitgeven als ze hebben bezuinigd. Anders dan het hoofdredactioneel van gisteren schreef, is het bier in verkiezingstijd wel degelijk gratis. Voor de geloofwaardigheid is weinig dodelijker dan dat. En juist over geloofwaardigheid gaan deze verkiezingen.