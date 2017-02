Brief van de dag: Zo help je Griekenland vooruit

De Eurogroep onder leiding van de ministers van Financiën Dijsselbloem en Schäuble (Duitsland) lijkt de harde lessen van de schuldencrisis van de jaren 80 en 90 niet te hebben geleerd: ze blijft hameren op verdere bezuinigingen en mondjesmaat herfinandiering van de schuld in plaats van werkelijke kwijtschelding.



Frappant is dat inzake het Griekse schuldenprobleem het IMF en ministers van Financiën, met Nederland en Duitsland voorop, sindsdien stuivertje hebben verwisseld. Het IMF lijkt die lessen wel te hebben geleerd. Bezuinigen en vasthouden aan volledige betaling helpen niet, bleek bij andere landen eind vorige eeuw.



Dat het IMF van koers veranderde (die had daarvoor een soortgelijke lijn als de Eurogroep nu) kwam omdat er maatschappelijke bewegingen waren die aandrongen op wijziging, zoals de Europese en later mondiale schuldencampagne in de jaren 90. Ik maakte het van nabij mee. Als coördinator van Eurodad (vijftig ngo's uit zestien Europese landen) werkte ik met genoemde regeringen en economen van de Wereldbank samen om het IMF mee te krijgen in die schuldkwijtschelding. Dat was uiteindelijk succesvol.



Hopelijk herinnert de Eurogroep zich alsnog de lessen van het schuldenprobleem van de armste landen en de effectieve oplossing daarvan. Want in die tijd kropen arme landen uit het dal, en je hoort niets meer van hun schuldenproblemen.



Ted van Hees, Nijmegen