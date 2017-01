Beste Mark, hoe laat kan ik je soep verwachten?

Beste Mark,



mag ik je, mede namens vrouw en kind, hartelijk danken voor de paginagrote advertentie in mijn krant? Ook talloze gezinnen achter andere dagbladen waarin je adverteerde zullen verguld zijn met deze pensioenbonus. Voor jou is zo'n forse uitgave vanzelfsprekend, want ik las dat het in dit gave land 'normaal is dat je elkaar helpt als het even moeilijk gaat en een arm om iemand heen slaat in zware tijden'.



De krant is wel eens doodverklaard, maar dankzij jouw alternatieve feiten kunnen we deze bewering nu objectief beoordelen als 'grotendeels onwaar'.