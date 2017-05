Beste adverteerders op GeenStijl en Dumpert, u betaalt mee aan vrouwenvernedering

Alsof Geenstijl een klein tochtig uithoekje van het internet is waar niemand komt. De site is een invloedrijk onderdeel van de publieke arena, met bijna twee miljoen unieke bezoekers per maand en nog eens 88 duizend volgers op Twitter.

'Oh dus je hebt een hekel aan de GeenStijl? Prima. Hartstikke leuk. BLIJF DAN LEKKER WEG & see if we care', schreef GeenStijl-redacteur Bart Nijman, die verantwoordelijk was voor het 'wie zou haar doen'-bericht, deze week naar aanleiding van de ophef. Alsof GeenStijl een klein tochtig uithoekje van het internet is waar niemand komt. De site is een invloedrijk onderdeel van de publieke arena, met bijna twee miljoen unieke bezoekers per maand en nog eens 88 duizend volgers op Twitter. Daarmee is de site - hoe graag ze het ook probeert te vermijden - gewoon onderdeel van de mainstreammedia. Een belangrijke stem in het debat, niet eentje die je je links kunt laten liggen. Mocht het al lukken om je compleet af te sluiten als je door GeenStijl aan de schandpaal wordt genageld, dan zijn er nog de tientallen berichten en mails van vrienden die vragen of het goed met je gaat.



Ondertussen worden de redacteuren van GeenStijl door sommigen juist gezien als de hoeders van de vrijheid van meningsuiting. Zo is de website genomineerd voor de Pim Fortuyn-prijs, een onderscheiding voor de 'pilaren van het vrije woord'. De jury roemt het weblog om haar 'harde, provocerende en onthullende artikelen', maar lijkt daarmee blind voor het muilkorvende effect dat de site tegelijkertijd heeft op vrouwen - en mannen - in de publieke arena. Als je als schrijfster iets onwelgevalligs over GeenStijl durft te typen, doen niet alleen je hersenen ertoe, maar speelt je uiterlijk een essentiële rol in de reacties die volgen. Of je dik of dun bent, lang haar, kort haar, bril of geen bril, wel of geen hoofddoek, zwart of wit, of je 'fapmateriaal' bent, of de reaguurders je zouden doen, en hoe. Is dat vrijheid?