Bestaat het recht om te sterven of is leven een verplichting?

'Wat had ik kunnen doen', vraagt Evelien van Veen zich af, zaterdag in Volkskrant Magazine, in een aangrijpend verhaal over de zelfmoord van de 16-jarige Marije die bij haar zoon in de klas zat.



Psychiater Jan Mokkenstorm, geciteerd in het artikel, streeft naar zero suicide. Hij acht dat haalbaar.



Psychiater Stanneke Lunter, die een kind heeft verloren aan suïcide, nuanceert dat: niet elke zelfmoord is te voorkomen. Veelzeggend is dat Marije zelfmoord pleegde in een instelling, waarin ze was geplaatst om tegen zichzelf beschermd te worden.



Uit het artikel blijkt dat veel suïcidale personen lijden aan de gedachte voornamelijk het eigen falen te zijn.