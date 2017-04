Bert Wagendorp: social media zíjn de straat, mét goot, afvoerputje en riool

Bij veel van de Silicon Valley-tycoons weet je nooit precies waar de messiaanse zendingsdrift eindigt en de commercie begint, maar ook bij Zuckerberg spelen de winstverwachtingen een voorname rol. Het is voor de omzet beter dat je bekend staat als hooggestemde wereldverbeteraar dan als verspreider van haat, geweld en seksfilmpjes. Daar is Calvé pindakaas niet gek op.



Facebook is daarom naarstig op zoek naar kunstmatige intelligentie die haat herkent. Bij de brievenrubriek van de krant kan dat nog handmatig, maar met de 1.8 miljard brievenschrijvers die vaak meer dan één bericht per dag posten is dat niet meer te doen. Facebookgebruikers kunnen haatberichten melden, maar je ziet er alleen de berichten in je eigen bubbel en maar zelden de shit uit andere bubbels. Dus heb je slimme computers nodig. Alleen: wat is haat? Waar ligt de grens tussen haatzaaien en de vrijheid van meningsuiting? Het is te hopen dat de computers snel nóg slimmer worden.