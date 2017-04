Bert Wagendorp: Op Koningsdag betuigen we de liefde aan onszelf

Ik hoop tenminste dat dat zo is; toen ik nog in de veronderstelling verkeerde dat de liefde louter de vorst(in) betrof, had ik na de uitzending altijd last van woedeaanvallen en wist ik zeker dat ik naar een samenzwering van idioten had zitten kijken. Dat wil ik niet meer. Ik ben een stuk milder geworden, Willem-Alexander kan er niks aan doen en probeert er ook maar het beste van te maken. Ik vind het al mooi dat hij geen zin meer heeft in haringhappen en wc-potgooien - al moeten we nog even afwachten welke verrassingen Tilburg voor hem in petto heeft, straks moet hij toch weer meedoen aan de varkensrodeo of in duel met de Brabants kampioen worstebroodjeseten.



Er ligt Oranje-familiehistorie in Tilburg. 'Koning Willem II was een Kruikenzeiker', kopte BN DeStem: Tilburg was de favoriete stad van WA's voorvader. We zullen zijn liefdesbetuiging vandaag wel een paar keer langs horen komen: 'Hier adem ik vrij en hier ben ik gelukkig.' Dat kwam vooral doordat Willem II in Tilburg wat gemakkelijker dan in Den Haag kon toegeven aan zijn homoseksuele verlangens - in Brabant keken ze destijds al niet zo nauw. Ik hoop dat Dionne Stax de koning hierover een vraag zal stellen bij Wereld 7 ('Urban Sports').

