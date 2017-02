Belgische bestuurders weten wat het echte graaien is

RTL4 concludeerde na een lang en intensief onderzoek dat Nederlandse burgemeesters 1,2 miljoen euro bijverdienen. Niet per persoon, maar met zijn allen. Dat komt neer op 3000 euro per persoon per jaar. En daar blijken ze ook nog eens nuttig werk voor te doen.



In België pakken ze het weer eens veel professioneler aan. Om bestuurders een extraatje te bezorgen hebben gemeentes ondoorgrondelijke ondernemingen opgericht. Deze 'intercommunales' hebben bijna net zoveel bestuurders als medewerkers in dienst en al die bestuurders krijgen 'zitpenningen'. Puur om te ziten, want echt werk is er niet. Dat, beste burgemeesters, is het ware graaien.