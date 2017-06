Beetje goede wil is minste wat kiezers mogen verwachten

Kennelijk was de drang tot samenwerking simpelweg niet groot genoeg

Daarom was het logisch dat Tjeenk Willink zich er nog één keer van wilde vergewissen dat de betrokken partijen er echt geen zin in hadden. Met oprechte politieke wil had het immers mogelijk moeten zijn om tot een immigratiecompromis te komen. Op deals tussen Europa en Afrikaanse landen is binnen de EU toch al alles gericht. Op hun beurt hadden VVD, CDA en D66 kunnen weten dat daar voor Klaver wel bij hoort dat Nederland gecontroleerd vluchtelingen blijft ontvangen. Kennelijk was de drang tot samenwerking simpelweg niet groot genoeg.



Daarmee kan deze combinatie definitief worden afgeschreven. Dat maakt het speelveld iets overzichtelijker. Vooral D66 en ChristenUnie moeten hun knopen tellen. In de vorige ronde hoopte Pechtold nog terug te keren naar GroenLinks en was het zaak de verschillen met de CU op te blazen. Nu is het tijd om de pragmatische bril op te zetten. Het moet immers niet zo ingewikkeld zijn met Gert-Jan Segers een sociaal-economisch hart van een regeerakkoord te schrijven. Op een ambitieus milieubeleid en verbetering van zorg en onderwijs hoeft deze combinatie ook al niet te klappen. Dan staan de belangrijkste pijlers al.