Bedwing reflex om Turkse campagne te verbieden

Veel Turken binnen en buiten Turkije vinden zelf niet dat ze een dictatuur steunen

Het referendum van 16 april waarin Turken moeten kiezen voor of tegen de grondwetswijziging die president Erdogan meer macht geeft, zet de verhoudingen opnieuw op scherp. Hebben Turkse Nederlanders die straks ja stemmen dan geen moeite met de anti-democratische ontwikkeling van Erdogan, die bovendien in zijn autocratische ambities een islamitische staat lijkt na te streven? Wat zegt dat dan over het gedachtegoed van Turken die in Nederland wonen, zullen veel Nederlanders denken.



Het probleem is dat optreden tegen bezoekende Turkse ministers een averechts effect heeft. Veel Turken binnen en buiten Turkije vinden zelf niet dat ze een dictatuur steunen. Ze zien in Erdogan in de eerste plaats een sterke leider die het land economisch welvarend heeft gemaakt en in staat is Turkije te 'beschermen' tegen de gevaren van terreur en oorlog. Buitenlandse kritiek op die 'sterke leider' versterkt in de praktijk juist de nationalistische gevoelens.