Baudet zoekt kans om rechterlijke macht de les te lezen

Brief van de dag: Baudet speelt met vuur

Paul Cliteur schreef na de aanslag op Charlie Hebdo dat politici als Geert Wilders naast het Jihadisme vooral iets te vrezen hebben van de rechter. Inzet: wie begrenst de vrijheid van meningsuiting? En breder: hoe te voorkomen dat de rechter op de stoel van de wetgever (lees: de politiek) belandt? De nieuwste bijdrage aan dit debat komt van Thierry Baudet, al lijkt diens rechtszaak over de naleving van de Referendumwet de rechter juist te vragen zich actief met 'de politiek' in te laten: 'de regering maakt er een potje van, dus zegt u het maar'. (Ten eerste, 14 januari)



De vraag is of Baudet zoekt naar een nieuwe kans voor 'het volk' om 'de (elitaire) rechterlijke macht' de les te lezen, zoals dat ook gebeurde na de zaak tegen Geert Wilders. Als dat zo is, speelt hij met vuur.



De rechterlijke macht verdient publieke aandacht, desgewenst scherp en kritisch, maar besef wel dat zij volgens de mondiale Rule of Law-index wereldwijd tot de top-5 behoort, juist ook op punten als distantie ten opzichte van de politiek. Voor sommigen zal die Rule of Law-index 'ook maar een mening' zijn, maar dan past slechts een diepe zucht. Een zucht van opluchting past daarentegen bij de opmerking van premier Rutte dat hij zichzelf niet met Wilders ziet regeren mede vanwege diens aanhoudende schoffering van de rechterlijke macht. Dat argument zal vast voortkomen uit politiek opportunisme, maar het is dan toch maar gebruikt. Waarvan acte.



Willem van Genugten, Malden, emeritus hoogleraar International Law, Tilburg University